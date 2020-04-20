Хабиб Нурмагомедов назвал себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC

Он выложил в Instagram видео поединка шестилетней давности.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео боя с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом в 2014 году. По итогам той встречи российский боец победил единогласным решением судей.

Ровно четыре года назад, выиграв шесть боев подряд, я был очень близок к поясу. Но потом я получил очень серьезную травму колена и боец, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом. Потом я получил еще один разрыв колена во время возвращения, потом перелом ребер, после чего я смог вернуться только через два года. Но то, что было после возвращения - история, которая запомнится как самые доминирующие четыре года в истории UFC. С этими фактами никто не поспорит. Кому-то это нравится, а кому-то нет, но что интересно - мы продолжим идти дальше. Хабиб Нурмагомедов, российский боец UFC

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Вместо него должен был выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за угрозы распространения коронавируса. По слухам, UFC 249 может пройти 9 мая.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что Хабиб Нурмагомедов должен уйти из UFC.

Видео: Instagram / @khabib_nurmagomedov