Hürriyet: пловец Свечников мог выбраться на берег и выбросить браслет с чипом

Сейчас изучаются две версии развития событий с россиянином, пропавшим в Стамбуле.

Турецкая газета Hürriyet сообщила о том, что российский пловец Николай Свечников мог выбраться на берег и выбросить браслет с чипом. Ранее спортсмен 24 августа не появился на финише ежегодного межконтинентального заплыва через пролив Босфор. Сейчас эксперты рассматривают несколько версий событий. По информации от источника СМИ Николай Свечников или утонул, или смог выйти на берег, выбросив браслет с чипом в воду.

В местных СМИ указали, что перед мероприятием все пловцы надели браслеты с чипом, который не оборудован системой навигации GPS. В связи с этим сейчас установить местоположение россиянина невозможно. Чип фиксирует только моменты, когда пловцы вошли в воду и вышли из нее.

Российский пловец пропал при попытке переплыть Босфор.

Фото: pxhere.com