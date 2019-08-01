HBO снимет сериал про древнегреческую колдунью Цирцею

Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею. Об этом сообщил Variety.
По информации издания, над сценарием пригласили работать Рика Джаффа и Аманду Сильвер. Сейчас сценаристы работают над созданием фильма Disney "Мулан".
В основе сериала будет лежать бестселлер Мадлен Миллер "Circe". История рассказывает о превращения Цирцеи из нимфы в ведьму, готовую бросить вызов монстрам, титанам и богам. НВО хочет показать современный взгляд на один из мифов Древней Греции.
Ранее НВО показал трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен.
Видео: YouTube / Майя Ласковая / iVideos / HIGHIMAGE
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