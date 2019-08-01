HBO снимет сериал про древнегреческую колдунью Цирцею

Над сценарием пригласили работать Рика Джаффа и Аманду Сильвер. Сейчас сценаристы работают над созданием фильма Disney "Мулан".

Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею. Об этом сообщил Variety.

По информации издания, над сценарием пригласили работать Рика Джаффа и Аманду Сильвер. Сейчас сценаристы работают над созданием фильма Disney "Мулан".

В основе сериала будет лежать бестселлер Мадлен Миллер "Circe". История рассказывает о превращения Цирцеи из нимфы в ведьму, готовую бросить вызов монстрам, титанам и богам. НВО хочет показать современный взгляд на один из мифов Древней Греции.

Ранее НВО показал трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен.

Видео: YouTube / Майя Ласковая / iVideos / HIGHIMAGE