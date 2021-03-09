HBO Max показал "Лигу справедливости" Зака Снайдера на 10 дней раньше

Примечательно, что ошибку обнаружили абоненты сервиса, а не технический персонал компании.

Стриминговый сервис HBO Max показал режиссерскую версию "Лиги справедливости" на 10 дней раньше запланированного срока. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Доступ к "Лиге справедливости" дали пользователям, которые хотели посмотреть "Тома и Джерри". Примечательно, что ошибку обнаружили абоненты сервиса, а не технический персонал компании.

Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать. Кадры из "Лиги справедливости" Зака Снайдера тут же разлетелись по интернету. Некоторые из них содержали спойлеры.

HBO Max признал накладку и устранил технические неполадки.

Режиссерская версия "Лиги справедливости" должна была выйти 18 марта. Зак добавил в картину новые кадры и включил в сюжет нового персонажа – Джокера в исполнении Джареда Лето. Хронометраж фильма составит четыре часа.

Видео: YouTube / Screen Culture