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HBO Max может выпустить продолжение сериала "Секс в большом городе"
Сегодня, 9:44
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Alena_Zinovieva

HBO Max может выпустить продолжение сериала "Секс в большом городе"

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К своим ролям вернутся все звезды проекта, кроме Ким Кэтролл, исполнившей роль Саманты Джонс.

Стриминговая платформа HBO Max собирается выпустить продолжение культового сериала "Секс в большом городе". Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Планируется, что к своим ролям вернутся все главные звезды проекта, кроме Ким Кэтролл. Актриса исполнила роль Саманты Джонс в оригинальном сериале и двух фильмах франшизы. Ким Кэтролл неоднократно заявляла, что не хочет участвовать в продолжении, поскольку проект себя изжил.

В свою очередь продюсер сериала и исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер ранее говорила, что хочет поучаствовать в перезапуске некоторых эпизодов. По ее словам, мир очень изменился с тех пор, как вышла последняя серия сериала.

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Фото: кадр из фильма "Секс в большом городе 2" (2010)

Теги: hbo max, сара джессика паркер, секс в большом городе
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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