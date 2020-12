Джаред Лето может сыграть в новых "Пиратах Карибского моря"

В настоящий момент актер ведет переговоры с партнершей по "Отряду самоубийц" Марго Робби.

Американский актер и музыкант Джаред Лето может присоединиться к актерскому составу новых "Пиратов Карибского моря". Об этом заявил инсайдер We Got This Covered Дэниэл Рихман.

В настоящий момент Лето ведет переговоры с партнершей по "Отряду самоубийц" Марго Робби, которая примет участие в проекте. Актер может сыграть во франшизе одного из пиратов.

Марго Робби официально подтвердила свое участие в новых "Пиратах" в ноябре 2020 года. Она пообещала, что с ее появлением в фильме станет больше "женской энергии". Сценаристом спин-оффа выступила Кристина Ходсон. Сюжет новой части и его персонажи не будут связаны с предыдущими фильмами франшизы.

Ранее стало известно, что Disney отказался возвращать Джонни Деппа в "Пираты Карибского моря". Компания боится за свою репутацию после судебных тяжб актера с бывшей женой Эмбер Херд. По слухам, в новой части "Пиратов Карибского моря" появится сын Джека Воробья. Так создатели фильма хотят компенсировать зрителям отсутствие героя Джонни Деппа.

Фото: Instagram / jaredleto