ХАМАС заявил о начале операции против Израиля

Операция палестинского анклава получила название Наводнение Аль-Акса".

Исламистское радикальное движение ХАМАС, считающегося на территории еврейского государства террористическим движением, официально объявило о начале собственной военной операции против Израиля. Об этом сообщил общественности глава оборонного крыла Мухаммед ад-Дейф. Палестинские представители уточнили, что граждане анклава хотят вернуться к проекту к проекту формирования государства. Члены ХАМАС призвали всех тех, у кого дома хранится оружие, достать его, так как "время пришло".

Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тысяч ракет и снарядов. заявение на сайте

Сторонники ХАМАС разрушили стену на границе Израиля.

Фото и видео: Telegram / SHOT