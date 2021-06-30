Гватемала обратилась за возвратом выплаченных за "Спутник V" средств

Россия поставила стране только 150 тысяч доз из 16 млн.

Гватемала обратилась за возвратом выплаченных за "Спутник V" денежных средств. Об этом рассказали журналисты местного издания Prensa Libre. Они опубликовали видеозапись выступления главы Минздрава Марии Амелии Флорес перед депутатами парламента. Чиновница заметила, что Россия поставила недостаточные объемы вакцины по контракту. В СМИ уточнили, что сейчас заказчик внес оплату в размере 50% от поставки. Эта сумма составляет 80 млн долларов за 16 млн доз препарата для профилактики коронавируса. К настоящему моменту Гватемала имеет только 150 тысяч доз вакцины.

Мы просим ... вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать вакцины, мы оплатим их по факту поставки. Мария Амелия Флорес, глава Минздрава Гватемалы

В Минздраве объяснили, что отправили соответствующее письмо в РФПИ. На ответ российской стороне выделили пять дней с момента получения документа. По истечении этого срока местные власти могут принять действия юридического характера по ситуации.

Названа эффективность "Спутника V" против индийского штамма.

Видео: prensalibre.com