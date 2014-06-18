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Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки

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В ООН рассказали о работе по обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.

Генеральный секретарь Всемирной организации в штаб-квартире ООН рассказал о том, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки. Соответствующей информацией Антониу Гутерриш поделился с журналистами на пресс-конференции. Он добавил, что международные эксперты работают над обеспечением экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Во-первых, я обеспокоен. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы, а также над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН указал на важность мер по регулированию искусственного интеллекта.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, зерновая сделка, оон, продовольственная безопасность, удобрения, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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