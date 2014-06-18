Генсек ООН указал на важность мер по регулированию искусственного интеллекта

Антониу Гутерриш оценил важность обеспечивать права человека и этику.

Всемирная организация предлагает принять меры для обеспечения безопасности и соблюдения этики приложениями искусственного интеллекта. Такие предложения обозначил на повестке дня генеральный секретарь ООН на пресс-конференции с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке. Эксперт заметил, что инициативы подготовлены в рамках Кодекса поведения ООН по информационной целостности на цифровых платформах. Он напомнил, что в пунктах документа говорится о международных обязательствах национальных правительств, технологических компаний и прочих игроков воздерживаться от дезинформации и риторики ненависти.

...Включает обязательство правительств гарантировать свободное, жизнеспособное, независимое пространство для СМИ с серьезной системой защиты для журналистов, <…> согласованные принципы быстрого реагирования правительств и со стороны цифровых платформ, когда ставки так высоки, - во время конфликтов и высокой социальной напряженности. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт пояснил, что это также подразумевает внедрение срочных и незамедлительных меры по обеспечению того, чтобы все приложения от ИИ были безопасны, защищены, соответствовали этическим принципах и обязательствам в сфере прав человека.

Гутерриш считает, что социальные сети превратились в источник страха.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций