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Гутерриш считает, что социальные сети превратились в источник страха

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В ООН рассказали,что некоторые миссии находятся под угрозой из-за цифровых платформ.

Социальные сети и иные цифровые платформы все больше превращаются из средства связи людей по всему миру в источник страха и дезинформации. Такое мнение в ходе выступления на пресс-конференции в штаб-квартире ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутериш. Эксперт принял участие в мероприятии, посвященному цифровым технологиям. Он напомнил, что на заре своей эры цифровые платформы воспринимались человеком как захватывающий способ контактов.

Однако сегодня эти технологии зачастую используются как источник страха, а не надежды. Цифровыми платформами злоупотребляют, чтобы подрывать науку, распространять дезинформацию и разжигать ненависть.

Антони Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш отметил, что деятельность некоторых миротворческих миссий при ООН оказывалась под угрозой из-за соцсетей. Он считает, что речь идет об очевидном и реальном негативном воздействии соцсетей, которые требуют от международной площадки четких и координированных действий.

ООН сообщили о продолжении контактов по продлению зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, оон, соцсети, цифровые технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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