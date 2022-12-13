ООН сообщили о продолжении контактов по продлению зерновой сделки

Стефан Дюжаррик оценил ситуацию с черноморской инициативой.

Во всемирной организации сообщили о продолжении контактов между заинтересованными сторонами по продлению зерновой сделки на различных уровнях. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что Антониу Гутерриш следит за ситуацией с черноморской инициативой. При этом чиновник добавил, что не планирует спекулировать информацией о том, что произойдет между сегодняшним днем и 18 мая (срок завершения сделки).

Контакты продолжаются на различных уровнях. Мы находимся на сложном этапе. Генеральный секретарь следит за ситуацией, он обсуждал ее со своим заместителем Мартином Гриффитсом и другими лицами. На этом я остановлюсь.... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что черноморская инициатива и меморандум о взаимопонимании с российским министерством по обороне об экспорте продовольствия и удобрений критически важны для ООН и мира.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций