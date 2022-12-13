ООН выступила против терактов после слов главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян

Официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил о том, что не видел высказывания главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о терактах, но при этом ООН выступает против любых терактов. Журналисты на регулярном брифинге в штаб-квартире в Нью-Йорке попросили спикера прокомментировать слова Буданова о причастности киевского режима к покушениям на известных граждан России. В ГУР пояснили это тем, что в мире эти люди "очень многих уже достали", а среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".
Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов...
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
В ООН приветствовали турне спецпредставителя КНР для урегулирования конфликта на Украине.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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