В ООН приветствовали турне спецпредставителя КНР для урегулирования конфликта на Украине

Стефан Дюжаррик рассказал о вовлеченности Пекина в мирном урегулировании украинского кризиса.

Всемирная организация при генеральном секретаре Антониу Гутерриша считает важной и приветствует предстоящую рабочую поездку специального китайского представителя Ли Хуэя в страны Евросоюза, Россию и на Украину для урегулирования регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Это важная поездка... чтобы Китай, различные члены Евросоюза и другие европейские страны вели стратегический диалог. Мы приветствуем все усилия, которые будут продвигать и способствовать уменьшению конфликта на Украине. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 12 мая официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь пуюлично сообщил о том, что Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, Францию и на Украину для участия в международных консультациях по урегулированию украинского кризиса.

ООН не комментирует информацию о возможности продления зерновой сделки на один-два месяца.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций