ООН не комментирует информацию о возможности продления зерновой сделки на один-два месяца

Стефан Дюжаррик рассказал о черноморской инициативе.

Официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик не стал комментировать журналистам на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сообщения о возможности продления зерновой сделки на один или два месяца. Эксперт пояснил, что обсуждения вопроса не завершились. Корреспонденты хотели узнать у чиновника соответствуют ли действительности утверждения руководителя управления по координации санкций Госдепартамента Джима О"Брайена о том, что Вашингтон уже обеспечил работы западных банков в сфере оплаты российских удобрений и сельскохозяйственной продукции для отправки их на международные рынки.

К сожалению, на данный момент мне нечего сообщить об итогах. Спекуляции - это не моя сильная сторона. Мы подождем....Будущее покажет... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООн напомнили о том, что российское продовольствие и удобрения не находятся под санкциями, но остаются трудности в сфере экспорта агротоваров, которые аналитики пытаются преодолеть . В частности, речь идет о том, что в некоторых случаях частный сектор не хочет брать на себя риски. Процесс движется за счет проведения регулярных обсуждений в Брюсселе, Лондоне и в США.

ООН намерена преодолеть сложности и добиться прогресса в агроэкспорте из России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций