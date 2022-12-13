ООН намерена преодолеть сложности и добиться прогресса в агроэкспорте из России

Стефан Дюжаррик рассказал об обсуждении "деликатных вопросов".

Всемирная организация ближайшие дни продолжит контакты с участниками зерновой сделки, в том числе с Россией. Это нужно для того, чтобы добиться прогресса по вопросу экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на глобальные рынки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 11 мая сделал официальный представитель генерального секретаря Антоницу Гутерриша в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Контакты продолжатся в ближайшие дни. Вопросы очень деликатные, как вы понимаете. Есть сложности, мы о них прямо говорим. Мы пытаемся их преодолеть и добиться продолжения сделки. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций