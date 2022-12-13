Генсек ООН призвал власти Пакистана соблюдать закон в деле Хана

Фархан Хак рассказал о позиции Антониу Гутерриша по ситуации с Имраном Ханом.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш призывает власти Пакистана действовать исключительно в рамках законодательства по вопросу бывшего премьер-министра страны Ближнего Востока, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана. Он призывает уважать верховенство закона и соблюдать все необходимые для этого процедуры. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Генсек следит за протестами, которые вспыхнули после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана вчера в Исламабаде и призывает все стороны воздерживаться от насилия. Он подчеркивает необходимость уважения права на мирные собрания. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

ООН в связи с данными об атаке на Кремль призвала воздерживаться от эскалации.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций