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Гутерриш сообщил о гибели 1,8 тыс. человек в результате ударов по Газе

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Генсек ООН оценил кризис на Ближнем Востоке.

Около 1,8 тысяч человек погибли в результате ударов по сектору Газа, еще тысячи местных жителей получили ранения. Соответствующее заявление в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Политический лидер заметил, что кризис на Ближнем Востоке достигла своей новой, опаснейшей и низкой точки. 

Международное гуманитарное право и права человека необходимо уважать, гражданские лица должны быть защищены и никогда не использоваться в качестве щита.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш призвал Израиль соблюдать гуманитарное право при операциях в Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, оон, палестина, погибли люди, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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