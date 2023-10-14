Гутерриш сообщил о гибели 1,8 тыс. человек в результате ударов по Газе

Генсек ООН оценил кризис на Ближнем Востоке.

Около 1,8 тысяч человек погибли в результате ударов по сектору Газа, еще тысячи местных жителей получили ранения. Соответствующее заявление в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Политический лидер заметил, что кризис на Ближнем Востоке достигла своей новой, опаснейшей и низкой точки.

Международное гуманитарное право и права человека необходимо уважать, гражданские лица должны быть защищены и никогда не использоваться в качестве щита. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш призвал Израиль соблюдать гуманитарное право при операциях в Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций