Гутерриш призвал Израиль соблюдать гуманитарное право при операциях в Газе

В ООН оценили обстановку на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш призвал властей еврейского государства к соблюдению международного гуманитарного права в ходе ведения боевых действий в секторе Газа. Эксперт выразил обеспокоенность официальным заявлением властей Израиля о полной блокаде палестинского анклава. Он напомнил, что на территории гуманитарная ситуация оставалась плачевной еще до начала текущей эскалации конфликта, а теперь остановка еще больше может ухудшиться.

Хотя я признаю законную обеспокоенность Израиля в сфере безопасности, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правомю Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт пояснил, что мир на Ближнем Востоке достижим только при условии проведения мирных переговоров между Израилем и Палестиной и на основе двухгосударственного решения. Основой соглашения должна стать резолюция ООН, международное право и предыдущие документы по вопросу, направленные на долгосрочную стабильность народов этих земель и Ближневосточнго региона.

Генсек ООН заявил о необходимости диалога в ситуации вокруг Украины.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций