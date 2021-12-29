Гутерриш призвал стороны в Судане к диалогу после отставки премьера

Он сожалеет, что в Судане нет политического понимания. Он призывает все заинтересованные стороны продолжать диалог, нацеленный на договоренности. Это позволит достичь инклюзивного, мирного и долгосрочного решения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к диалогу после отставки премьер-министра Абдаллы Хамдука. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Гутерриш сожалеет, что в Судане нет политического понимания. Он призывает все заинтересованные стороны продолжать диалог, нацеленный на договоренности. Это позволит достичь инклюзивного, мирного и долгосрочного решения. По словам генерального секретаря ООН, суданцы рассчитывают, что диалог приведет к демократическому освобождению. Он осуждает насилие в отношении участников акций протеста. Он призвал силы безопасности в Судане "проявлять предельную сдержанность и соблюдать обязательства по обеспечению прав на свободу собраний и выражения взглядов".

Напомним, что премьер-министр Судана Абдаллы Хамдока объявил об уходе в отставку. Его решение связано с нарушениями суданскими военными договоренностей в рамках ноябрьского соглашения.

Ранее мы сообщили, что генсек ООН принял отставку спецпосланника по Ливии.

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