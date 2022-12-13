Гутерриш призвал продлить зерновую сделку после марта 2023 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников черноморской инициативы продлить зерновую сделку после марта 2023 года. Соответствующее заявление спикер сделал в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации, посвященному годовщине с момента начала проведения на Украине специальной военной операции. В ООН надеются на то, что им удастся устранить все существующие препятствия по экспорту российских продуктов питания и удобрений.
Я хочу подчеркнуть важность того, чтобы все стороны оставались участниками договоренностей. ООН привержена работе по устранению остающихся препятствий для экспорта из России продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Генсек ООН не стал говорить о необходимости резолюции для доставки помощи САР.
Фото и видео: Организация Объединенных наций
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