Генсек ООН не стал говорить о необходимости резолюции для доставки помощи САР

Антониу Гутерриш оценил важность вмешательства в ситуацию членов СБ ООН.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш не стал говорить журналистам о необходимости принятия резолюции Совета Безопасности для доставки помощи в Сирию. Специалист объяснил в ходе брифинга в Нью-Йорке прессе, что ООН может предпринять необходимые меры в том случае, если ситуация с доставкой гуманитарной помощи в страну через контрольно-пропускные пункты сильно изменится.

Пункт открыты, движение идет. Посмотрим. Конечно, если ситуация изменится, то мы примем необходимые меры. Но пункты открыты, грузы идут. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что в понедельник 13 февраля правительство Сирии согласилось на открытие пунктов "Баб-эль-Салам" и "Эль-Райи" из Турции на северо-запад своей страны на первоначальный период в три месяца для транспортировки гуманитарной помощи. Запад добивается в ООН принятия резолюции Совета Безопасности, которая бы закрепила новые пункты помощи. Однако в России не считают необходимым принимать такой документ. С 9 февраля возобновил работу пункт пропуска "Баб-эль-Хава", через который гуманитарная помощь доставляется на северо-западную часть Сирии из Турции.

Генсек ООН запросил почти $400 млн для помощи Сирии в связи с землетрясением.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций