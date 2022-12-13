  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:37
145
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Генсек ООН запросил почти $400 млн для помощи Сирии в связи с землетрясением

0 0

Антониу Гутерриш рассказал, что подобная заявка позже будет отправлена и в отношении Турции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запросил почти 400 миллионов долларов для гуманитарной помощи Сирии в связи с землетрясением. Заявка направлена на предоставление поддержки на трехмесячный период. В ходе брифинга с журналистами специалист пояснил, что на ликвидацию последствий стихии в регионе Всемирная организация направила порядка 50миллионов долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в мире. Спикер пояснил, что в скором времени будет анонсирована аналогичная заявка для Турции.

Сегодня я объявляю о гуманитарной заявке ООН на $397 млн для пострадавшего от землетрясения населения Сирии. Это покроет период в три месяца.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш отметил, что помощь пострадавшим от подземных толчков стран должна идти со всех международных союзников, через все возможные пути,  без ограничений.

В ООН заявили об отсутствии мандата для расследования инцидентов на "Северных потоках".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, гуманитарная помощь, землетрясение, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости Сирии,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Peryurbabe PetaJeales
Сегодня 12:02

Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь -----  https://paply.org/konan

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии