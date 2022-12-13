Генсек ООН запросил почти $400 млн для помощи Сирии в связи с землетрясением

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запросил почти 400 миллионов долларов для гуманитарной помощи Сирии в связи с землетрясением. Заявка направлена на предоставление поддержки на трехмесячный период. В ходе брифинга с журналистами специалист пояснил, что на ликвидацию последствий стихии в регионе Всемирная организация направила порядка 50миллионов долларов через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации в мире. Спикер пояснил, что в скором времени будет анонсирована аналогичная заявка для Турции.
Сегодня я объявляю о гуманитарной заявке ООН на $397 млн для пострадавшего от землетрясения населения Сирии. Это покроет период в три месяца.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Антониу Гутерриш отметил, что помощь пострадавшим от подземных толчков стран должна идти со всех международных союзников, через все возможные пути, без ограничений.
В ООН заявили об отсутствии мандата для расследования инцидентов на "Северных потоках".
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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