Гутерриш не собирается присутствовать на инаугурации Трампа

Фархан Хак не знает, получал ли генсек ООН официальное приглашение из Вашингтона.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш не планирует присутствовать на торжественной инаугурации избранного американского президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 16 января сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Такой комментарий иностранный чиновник сделал в ответ на вопрос российского корреспондента.

Присутствие на инаугурации президентов США не является устоявшейся практикой для генеральных секретарей. Этого не было раньше и не будет в этот раз. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним,что мероприятие в Вашингтоне запланировано на 20 января. Дональд Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября 2024 года, обойдя по голосам избирателей кандидата от демократов, действующего вице-президента США Камалу Харрис.

Офис генсека ООН заявил о поощрении усилий по прекращению огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций