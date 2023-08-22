Гутерриш на саммите БРИКС выступит на темы климата и реформы финансовой системы

Стефан Дюжаррик рассказал о планах генсека ООН на мероприятии в Йоханнесбурге.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш принял приглашение на саммит БРИКС, хотя ранее не участвовал в официальных мероприятиях данного объединения. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Эксперт заметил, что в речи будет указана необходимость борьбы с климатическими изменениями и реформирования глобальной финансовой системы. Известно, что Антониу Гутерриш станет участником встречи, проведенной в формате "аутрич" совместно с африканскими государствами. Ожидается заявление о том, что не остается альтернатив по сотрудничеству в существующем разделенном мире с кризисными явлениями.

Не будет сюрпризом сказать, что сейчас мы переживаем особенно сложный период. На саммите БРИКС соберутся очень важные игроки на мировой арене. Южная Африка играет особенно важную роль. Так что генсек с удовольствием принял приглашение и использует его, чтобы выступить с рядом ключевых заявлений. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик отметил, что планируется также серия двусторонних встреч Гутерриша с участниками саммита, но их программа на текущий момент уточняется.

Представитель ООН отправился в Нигер на переговоры с военными.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций