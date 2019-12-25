Генсек ООН рассказал, что готов взять обязательства по вывозу мирных граждан совместно с МККК.

Гутерриш: ООН готова стать гарантом при эвакуации людей из Мариуполя. Соответствующее заявление генеральный секретарь Всемирной организации сделал в рамках рабочей встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Иностранец подчеркнул, что ООН возьмет на себя обязательства совместно с представителями из Международного комитета Красного Креста (МККК). Он подчеркнул, что говорит о выводе из региона гражданского населения по тем направлениям, которые они выберут самостоятельно.

Вместе с МККК мы будем готовы использовать все наши ресурсы, чтобы работать сообща с властями России и Украины, чтобы создать эту возможность, гарантировать эвакуацию этих лиц. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт добавил, что в Мариуполе уничтожена большая площадь, а многие граждане остались в затруднительной ситуации. Частично они стремятся уехать на территорию РФ, а часть - попасть на подконтрольную Киеву землю. По мнению Гутерриша, следует устанавливать специфические формы сотрудничества. При этом, хотя этот процесс будет долгим, в ООН заинтересованы в его реализации. Гость Кремля повторил свое предложение по созданию Контактной группы ООН, России и Украины по организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

Путин заявил, что "Минск-2" был попыткой мирного урегулирования.

Фото и видео: Kremlin.ru