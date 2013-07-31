Глава РФ рассказал о незаконности госпереворота в Киеве, который произошел в 2014 году.

Российский президент Владимир Путин заявил, что "Минск-2" был попыткой мирного урегулирования. Соответствующей информацией глава государства поделился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Кремле. Политик напомнил иностранцу о том, что граждане Донбасса остались под военным давлением Киевского режима, а также в блокаде.

Вся проблема возникла после государственного переворота, который был совершен на Украине в 2014 году, - можно называть это как угодно, иметь какие угодно пристрастия…но это действительно неконституционный переворот. Владимир Путин, президент РФ

Решение жителей Крыма и Севастополя о своей независимости от Киева, а также их дальнейшее решение присоединиться к российской стороне, Путин сравнил с той ситуацией, которая происходила в Косове. Он видит разницу в том, что в Косово решение о суверенитете принималось местным парламентом, а на полуострове - на общенародном референдуме. Также у Киева возникли проблемы с юго-восточными регионами, которые не захотели принимать государственный переворот. После попыток решения проблемы военным путем, странами были достигнуты Минские соглашения.

К сожалению для нас, в течение 8 лет люди, которые там проживают, оказались в блокаде - и власти в Киеве публично объявили о том, что они организуют блокаду этой территории, не постеснялись этого, так и сказали… Владимир Путин, президент РФ

Путин ждет новых побед российских олимпийцев.

Фото и видео: Kremlin.ru