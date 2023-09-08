Гутерреш призвал страны G20 не допускать потепления выше 1,5 градусов

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш призвал страны "Большой двадцатки" добиваться ограничения глобального уровня потепления на уровне не выше 1,5 градуса по Цельсию. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках мероприятия с журналистами, организованного в Нью-Дели на полях саммита G20. Спикер призвал развитые государства достичь нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу планеты.
Лидеры G20 должны продемонстрировать лидерство в двух приоритетных областях. Во-первых, лидерство в области климата. Вместе страны "Большой двадцатки" ответственны за 80% мировых выбросов углекислого газа.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
антониу Гутерриш также обратился с призывом к поэтапному отказу от использования угля в энергетической отрасли экономики. Сначала это должно произойти в странах ОЭСР, п после 2040 года - по всему миру. Дополнительно в ООН призвали коллег и партнеров прекратить любое лицензирование или финансирование новых проектов по добыче ископаемого топлива.
В ООН сообщили о желании Гутерриша встретиться с Эрдоганом на полях Генассамблеи.
Фото и видео: YouTube / moneycontrol
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