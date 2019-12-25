Генсек ООН рассказал о нехватке в мире аммиака и азотных удобрений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на открытии 77-ой по счету Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Он отметил крайнюю важность снятия всех оставшихся ограничений по экспорту данного вида грузов, в том числе в перечень попадают санкции на аммиак.

Необходимо продолжить устранение всех оставшихся препятствий для экспорта российских удобрений и их компонентов, в том числе аммиака. Еще одной серьезной проблемой является влияние высоких цен на газ на производство азотных удобрений. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт добавил, что к генеральному секретариату ООН поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке, а также за пределами региона выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за роста цен и фиксирующихся проблем с доступностью удобрений. По мнению Гутерриша, острая нехватка удобрений в мире быстро превратится в глобальную нехватку продовольствия.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

