Глава МИД Египта призвал развитые страны взять новые финансовые обязательства по климату

Самех Шукри рассказал о необходимости работать над "зеленой повесткой".

Глава внешнеполитического ведомства Египта призвал развитые страны и другие заинтересованные стороны взять новые финансовые обязательства, необходимые для борьбы с климатическими изменениями. Об этом чиновник сообщил в опубликованном видеообращении в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН. Мероприятие запланировано на ноябрь.

Развитым странам необходимо взять на себя новые значительные финансовые обязательства, в том числе по Зеленому климатическому фонду и Адаптационному фонду. Еще более важно, убедиться, что к 2023 году символическая сумма в 100 млрд долларов будет выделена. Самех Шукри, глава МИД Египта

По мнению дипломата, сейчас финансирование данной проблемы пока еще намного ниже существующих потребностей и ожиданий. Египет призывает международных партнеров совершенствовать нормативную базу и средства, необходимые для воплощения принципа справедливого перехода по "зеленой" экономике и энергетике.

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Фото и видео: Facebook/ Egyptian Ministry of Foreign Affairs (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская социальная сеть)