Гутерреш призвал привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России

В ООН призвали бизнес вкладывать инвестиции в экспорт зерна и удобрений.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш призвал западных коллег привлекать частных инвесторов для обеспечения экспорта российского и украинского продовольствия и удобрений. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Без создания условий для массового привлечения частного сектора невозможно достичь глобальной продовольственной безопасности. А для этого нам необходимо сотрудничество с частным сектором, чтобы экспорт оставался бесперебойным и доступным. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Специалист объяснил участникам мероприятия, что в ходе кризиса страховой сектор ранее помогал поддерживать движение судов из морских портов Украины и с территории России. По мнению генсека ООН, мир сейчас остро нуждается в привлечении третьих участников из бизнес-индустрии, а также банковского сектора, трейдеров и компаний-поставщиков.

Генсек ООН назвал нынешнюю ситуацию в мире худшей за всю его жизнь.

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