Генсек ООН назвал нынешнюю ситуацию в мире худшей за всю его жизнь

Антон Гутерриш рассказал о худшей ситуации после конца Второй мировой войны.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил о том, что считает нынешнюю ситуацию в мире худшей за всю его жизнь из-за климатического изменений и геополитического раскола. Таким мнением эксперт поделился в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он напомнил, что родился в 1949 году. По словам специалиста и главы ООН, обстановка в мире складывается хуже, чем фиксировалось после завершения Второй мировой войны, так как сейчас у международного сообщества есть гораздо меньше инструментов и механизмов, которые могут гарантировать тот момент, что региональные конфликты не выйдут на глобальную арену или из-под контроля.

Я еще не родился во время Второй мировой, тогда бы мои слова не имели смысла. Но это худшая ситуация за всю мою жизнь. Антониу Гутерриш, генсек ООН

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