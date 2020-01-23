Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений

В ООн рассказали о ходе контактов с руководителями ЕС и морских портов по решению проблемы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что европейские морские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений. Об этом чиновник упомянул в ходе интервью для журналистов "РИА Новостей". Эксперт добавил, что пытается убедить тех, кто ставит определенные препятствия данным транспортировкам. На текущей неделе состоялись интенсивные переговоры с лидерами ЕС.

И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки. Антониу Гутерреш, генсек ООН

Таким образом во Всемирной организации прокомментировали данные о том, что суда с российскими удобрениями застряли в портах Евросоюза, а поэтому не могут дальше плыть в страны Азии, Африки и Латинской Америки из-за введенных санкций. В ООН держат контакты с самими морскими портами. Позитивные сдвиги в ситуации фиксируются от нидерландского Роттердама и финской Котки. Дискуссия ведется в бельгийским Антверпеном и немецким Гамбургом.

Генсек ООН Гутерреш приехал в Одессу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости