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Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений

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В ООн рассказали о ходе контактов с руководителями ЕС и морских портов по решению проблемы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что европейские морские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений. Об этом чиновник упомянул в ходе интервью для журналистов "РИА Новостей". Эксперт добавил, что пытается убедить тех, кто ставит определенные препятствия данным транспортировкам. На текущей неделе состоялись интенсивные переговоры с лидерами ЕС.

И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки.

Антониу Гутерреш, генсек ООН

Таким образом во Всемирной организации прокомментировали данные о том, что суда с российскими удобрениями застряли в портах Евросоюза, а поэтому не могут дальше плыть в страны Азии, Африки и Латинской Америки из-за введенных санкций. В ООН держат контакты с самими морскими портами. Позитивные сдвиги в ситуации фиксируются от нидерландского Роттердама и финской Котки. Дискуссия ведется в бельгийским Антверпеном и немецким Гамбургом.

Генсек ООН Гутерреш приехал в Одессу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: антониу гутерриш, евросоюз, зерновая сделка, морские порты, оон, удобрения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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