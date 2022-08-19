Генсек ООН Гутерреш приехал в Одессу

В пятницу, 19 августа, Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт. Об этом сообщает РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, что Гутерриш вышел на прогулку по набережной. У руководителя в течение дня запланированы встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Главной темой переговоров должны стать поставки зерна из Украины.
Напоним, что в четверг Гутерриш, Зеленский и Эрдоган п уже встречались во Львове.
Ранее мы сообщили о том, что Токаев прибыл в Сочи для переговоров с Путиным.
Видео: Telegram / РИА Новости
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