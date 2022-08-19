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Генсек ООН Гутерреш приехал в Одессу

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Руководитель проведёт переговоры с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом. Последняя встреча трёх лидеров состоялась во Львове.

В пятницу, 19 августа, Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт. Об этом сообщает РИА Новости. 

На опубликованных кадрах видно, что Гутерриш вышел на прогулку по набережной. У руководителя в течение дня запланированы встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Главной темой переговоров должны стать поставки зерна из Украины. 

Напоним, что в четверг Гутерриш, Зеленский и Эрдоган п уже встречались во Львове.

Ранее мы сообщили о том, что Токаев прибыл в Сочи для переговоров с Путиным.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: антониу гутерриш, оон, политика, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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