Генсек ООН Гутерреш приехал в Одессу

Руководитель проведёт переговоры с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом. Последняя встреча трёх лидеров состоялась во Львове.

В пятницу, 19 августа, Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что Гутерриш вышел на прогулку по набережной. У руководителя в течение дня запланированы встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Главной темой переговоров должны стать поставки зерна из Украины.

Напоним, что в четверг Гутерриш, Зеленский и Эрдоган п уже встречались во Львове.

Ранее мы сообщили о том, что Токаев прибыл в Сочи для переговоров с Путиным.

Видео: Telegram / РИА Новости