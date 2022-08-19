Токаев прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

Президент Казахстана посещает Россию с рабочим визитом.

В пятницу, 19 августа, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Сочи с рабочим визитом. Об этом сообщили пресс-службе президента Республики.

В частности, во время посещения РФ Токаев проведёт переговоры с Владимиром Путиным.

Главы государств обсудят условия стратегического партнерства и сотрудничества в сфере экономики, а также дальнейшую работу в рамках СНГ.

Ранее мы сообщили о том, что Афганистан готов предложить России полезные ископаемые и изюм в обмен на нефтепродукты.

Видео: akorda.kz