Афганистан готов предложить России полезные ископаемые и изюм в обмен на нефтепродукты

До конца 2022 года Афганистан намерен подписать с РФ соглашения на поставку бензина и дизеля. Планируется, что объём каждого из нефтепродуктов составит по 1 млн т. Об этом заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в интервью РИА Новости.
Как отметил руководитель, на данный момент восточной стране требуется свыше 4 млн т нефти.
Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов.
Нуриддин Азизи, министр промышленности и торговли Афганистана
В обмен Афганистан готов предложить РФ полезные ископаемые, лекарства изюм в рамках бартерной торговли. Азизи заключил, что будущее соглашение должно устроить каждую из сторон и должно быть заключено как можно скорее.
Ранее Путин заявил, что США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане.
Видео: Telegram / РИА Новости
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