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Афганистан готов предложить России полезные ископаемые и изюм в обмен на нефтепродукты

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До конца года восточная страна намерена закупить по 1 млн т российского бензина и дизельного топлива.

До конца 2022 года Афганистан намерен подписать с РФ соглашения на поставку бензина и дизеля. Планируется, что объём каждого из нефтепродуктов составит по 1 млн т. Об этом заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в интервью РИА Новости.

Как отметил руководитель, на данный момент восточной стране требуется свыше 4 млн т нефти.

Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов.

Нуриддин Азизи, министр промышленности и торговли Афганистана

В обмен Афганистан готов предложить РФ полезные ископаемые, лекарства изюм в рамках бартерной торговли. Азизи заключил, что будущее соглашение должно устроить каждую из сторон и должно быть заключено как можно скорее. 

Ранее Путин заявил, что США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: афганистан, россия, торговля, экономика
Категории: Лента новостей, Видео, Мировые новости, Новости России,

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