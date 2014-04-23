Афганистан готов предложить России полезные ископаемые и изюм в обмен на нефтепродукты

До конца года восточная страна намерена закупить по 1 млн т российского бензина и дизельного топлива.

До конца 2022 года Афганистан намерен подписать с РФ соглашения на поставку бензина и дизеля. Планируется, что объём каждого из нефтепродуктов составит по 1 млн т. Об этом заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи в интервью РИА Новости.

Как отметил руководитель, на данный момент восточной стране требуется свыше 4 млн т нефти.

Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов. Нуриддин Азизи, министр промышленности и торговли Афганистана

В обмен Афганистан готов предложить РФ полезные ископаемые, лекарства изюм в рамках бартерной торговли. Азизи заключил, что будущее соглашение должно устроить каждую из сторон и должно быть заключено как можно скорее.

Ранее Путин заявил, что США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане.

Видео: Telegram / РИА Новости