Путин: США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане

По его словам, 20-летнее присутствие Вашингтона и его союзников привели Афганистан к критической черте.

США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Глава государства отметил, что 20-летнее присутствие Вашингтона и его союзников привели Афганистан к критической черте. В связи с этим, по словам Путина, на США лежат основные и отдельно финансовые обязательства по реконструкции страны.

Ранее Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении.

Видео: kremlin.ru