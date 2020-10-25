Путин: США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане

США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Глава государства отметил, что 20-летнее присутствие Вашингтона и его союзников привели Афганистан к критической черте. В связи с этим, по словам Путина, на США лежат основные и отдельно финансовые обязательства по реконструкции страны.
Ранее Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении.
Видео: kremlin.ru
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