Глава государства отметил, что в Ашхабаде уже 20 лет работает российско-туркменская средняя школа.

Президент РФ Владимир Путин отметил бережное отношение к русскому языку в Туркмении. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Глава государства отметил, что в Ашхабаде уже 20 лет работает российско-туркменская средняя школа имени Пушкина. По словам Путина, она является одним из ведущих учебных заведений в стране с обучением на русском языке.

Президент выразил благодарность Бердымухамедову за интерес к расширению деятельности школы. Он также пообещал оказать содействие в этом направлении.

Ранее Путин заявил, что визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран.

Видео: kremlin.ru