Gunfire Games представила 38-минутный геймплейный трейлер Remnant 2

Игра выйдет в свет 25 июля.

Американская студия Gunfire Games поделилась в социальных сетях новым геймплейным роликом Remnant 2. В видео показан момент, в котором группа из трех человек противостоит полчищам противников на огромном космическом корабле. Ранее этому эпизоду создатели посвятили отдельный ролик. Дополнительно разработчики показали ещё один класс героев. Речь идет об Охотнике. Данный персонаж любит атаковать врагов на большом расстоянии. Он способен с легкостью определять уязвимости оппонентов и накладывать на них особые метки. Эти метки дают герою возможность отслеживать противников даже через стены и наносить им критический урон гораздо чаще. Игровой проект запланирован к выходу 25 июля. Игра будет доступна на таких платформах как PlayStation 5 и Xbox Series, а также для персональных компьютеров.

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Фото и видео: YouTube / Gearbox Publishing Europe