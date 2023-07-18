Вышел аниме-трейлер игры Eternal Return

Полная версия игры будет доступна 20 июля.

YouTube-канал IGN представил аниме-трейлер игры Eternal Return. В опубликованном ролике показаны некоторые персонажи, которые участвуют в драках на улицах города.

Разработчики игры отметили, что каждый персонаж имеет уникальные для себя стили боя. Eternal Return будет сочетать в себе стратегию и механику. После выбора персонажа игрок отправится на остров Люмия в одиночку или в команде, чтобы участвовать в поединках на выживание. Полная версия игры будет доступна 20 июля.

В видеоролике разработчики показали некоторых персонажей, дерущихся на улицах города. Каждый из них использует уникальные для себя стили боя.

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Видео: YouTube / IGN