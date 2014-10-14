Вышел геймплейный трейлер Payday 3

Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Студия Starbreeze представила новый геймплейный трейлер шутера Payday 3. В опубликованном ролике показали ограбление художественной галереи.

Игрокам будут доступны два варианта прохождения миссии. В случае с первым вариантом достаточно будет поднять тревогу и вступить в открытое противостояние с охраной галереи. Второй вариант подразумевает тихое устранение охраны и скрытое проникновение в здание с целью забрать всю добычу.

Payday 3 выйдет 21 сентября. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мобильной игры Persona 5: The Phantom X.

Видео: YouTube / Dezo