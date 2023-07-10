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Вышел трейлер мобильной игры Persona 5: The Phantom X

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Релиз игры пока заявлен только для Китая.

Вышел трейлер мобильной игры Persona 5: The Phantom X. Его показали в рамках выставки TapTap Game Conference 2023.

Игра является спин-оффом Persona 5. В ней сохранили визуальный стиль и элементы геймплея из оригинала. События будут разворачиваться вокруг новой команды школьников, которым предстоит бороться со злодеями. Релиз Persona 5: The Phantom X пока заявлен только для Китая.

Ранее мы сообщали, что разработчики Mortal Kombat 1 выпустили новый сюжетный трейлер.

Видео: YouTube / Gematsu

Теги: persona 5 the phantom, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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