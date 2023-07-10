Вышел трейлер мобильной игры Persona 5: The Phantom X. Его показали в рамках выставки TapTap Game Conference 2023.
Игра является спин-оффом Persona 5. В ней сохранили визуальный стиль и элементы геймплея из оригинала. События будут разворачиваться вокруг новой команды школьников, которым предстоит бороться со злодеями. Релиз Persona 5: The Phantom X пока заявлен только для Китая.
Ранее мы сообщали, что разработчики Mortal Kombat 1 выпустили новый сюжетный трейлер.
Видео: YouTube / Gematsu
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все