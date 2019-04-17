Разработчики Mortal Kombat 1 выпустили новый сюжетный трейлер

Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Студия NetherRealm совместно с Warner Bros. Games представили новый сюжетный трейлер файтинга Mortal Kombat 1.

На опубликованных кадрах показан клан Лин Куэй, в котором оказываются Скорпион и Саб-Зиро, которые в оригинальной версии игры были заклятыми врагами. Также разработчики показали геймплей за Смоука и Рейна.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 год. Игра будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Ранее Atlus показала свежий геймплейный трейлер ремейка Persona 3.

Видео: YouTube / Gematsu