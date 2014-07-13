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Atlus показала свежий геймплейный трейлер ремейка Persona 3

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Игра будет доступна пользователям PC, PlayStation и Xbox.

Студия Atlus показала свежий геймплейный трейлер ремейка Persona 3, который выйдет под названием Persona 3 Reload.

На опубликованных кадрах представлены новые арты перонажей. Ожидается, что для игры готовят официальную русскую локацию. Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года. Она будет доступна пользователям PC, PlayStation и Xbox. Также Persona 3 Reload появится на Xbox Game Pass.

Ранее мы сообщали, что GFA Games показала трейлер российского шутера Pioner.

Видео: YouTube / Official ATLUS West

Теги: atlus, persona 3, геймплей, ремейк, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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