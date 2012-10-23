GFA Games показала трейлер российского шутера Pioner

Студия GFA Games показала трейлер российского ММО-шутера Pioner. Его записали во время тестирования игры, в котором приняли участие онлайн-игроки.
На опубликованном видео показаны катсцены и геймплей. Персонажи игры могу не только стрелять из оружия и исследовать локации, но также устраивать времяпрепровождение в баре с другими игроками.
Дата релиза игры пока неизвестна. По слухам, выход Pioner состоится в 2023 году.
Ранее авторы Wo Long Fallen Dynasty показали трейлер дополнения Battle of Zhongyuan.
Видео: YouTube / PIONER RU
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