GFA Games показала трейлер российского шутера Pioner

Дата релиза игры пока неизвестна.

Студия GFA Games показала трейлер российского ММО-шутера Pioner. Его записали во время тестирования игры, в котором приняли участие онлайн-игроки.

На опубликованном видео показаны катсцены и геймплей. Персонажи игры могу не только стрелять из оружия и исследовать локации, но также устраивать времяпрепровождение в баре с другими игроками.

Дата релиза игры пока неизвестна. По слухам, выход Pioner состоится в 2023 году.

Ранее авторы Wo Long Fallen Dynasty показали трейлер дополнения Battle of Zhongyuan.

Видео: YouTube / PIONER RU