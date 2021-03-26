Животное сбежало с выставки не хочет возвращаться обратно.

Гуляющая по российскому торговому центру обезьяна попала на видео. Ролик размещен в Telegram-канале LifeShot. Известно, что его засняли очевидцы из города Асбест Свердловской области. На кадрах видно, что животное разгуливает по местному ТЦ "Небо".

Жители города говорят о том, что примата не могут поймать уже два дня, потому что он сбегает от преследователей по потолочным перекрытиям. Зверь смог улизнуть от организаторов выставки диких животных. Специалисты полагают, что обезьяна вернется к ним, когда захочет есть. Однако пока что ей удается находить пищу на территории самого торгового центра.

В Челнах покупательница пришла в продуктовый магазин с обезьяной в коляске.

Видео: Telegram / LIFE SHOT