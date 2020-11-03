В Челнах покупательница пришла в продуктовый магазин с обезьяной в коляске

Хозяйка разрешила другому покупателю снять на видео обезьянку и рассказала, что ее зовут Таисия.

В соцсетях жители Набережных Челнов бурно обсуждают покупательницу в одном из продуктовых магазинов. Женщина пришла с коляской, в которой сидела обезьяна в детском комбинезоне, шапке. Животное было пристегнуто ремнем безопасности.

Хозяйка разрешила другому покупателю снять на видео обезьянку и рассказала, что ее зовут Таисия.

В комментариях под постом некоторые подписчики стали шутить насчет того, что обезьяна находилась в магазине без маски.

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Видео: ВК/Телеканал ТНВ