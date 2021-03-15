Двое из погибших — дети.

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на 48-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень. На данный момент известно, что водитель легковушки Kia не справился с управлением — в следствии чего выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. Водитель и четыре пассажира Kia скончались от травм до прибытия бригады скорой помощи.

Двое из погибших — дети. Во время движения они находились на заднем сиденье — были не пристёгнуты ремнями безопасности.

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Видео: ВК/Белка ТВ/FM