ДТП на трассе "Кола" в Кировском районе создало пробку

На место приехала реанимация.

Днем 14-го марта в Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП на трассе "Кола". По информации очевидцев, авария была "лобовой". По всей видимости, авто двигались в противоположных направлениях.

Автомобили столкнулись в районе поселка Приладожский. Из-за аварии в обе стороны образовалась пробка. Протяженность затора в направлении Петербурга составляет более 4 км.

Официальной информации о пострадавших, а также об обстоятельствах ДТП пока не поступало.

Видео: vk.com/spb_today / Екатерина Трунина

Фото: vk.com/spb_today / Сергей Иванович