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ДТП на трассе "Кола" в Кировском районе создало пробку

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На место приехала реанимация.

Днем 14-го марта в Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП на трассе "Кола". По информации очевидцев, авария была "лобовой". По всей видимости, авто двигались в противоположных направлениях.

Автомобили столкнулись в районе поселка Приладожский. Из-за аварии в обе стороны образовалась пробка. Протяженность затора в направлении Петербурга составляет более 4 км. 

Официальной информации о пострадавших, а также об обстоятельствах ДТП пока не поступало. 

Видео: vk.com/spb_today / Екатерина Трунина

Фото: vk.com/spb_today / Сергей Иванович

Теги: дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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