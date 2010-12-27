В Петербурге плохо работает система смс-оповещений от МЧС

С таким заявлением к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко обратился депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев.

Губернатору Георгию Полтавченко указали на то, что МЧС недостаточно информирует горожан о чрезвычайных ситуациях. С таким заявлением к нему обратился депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев. Об этом сообщают городские СМИ.

Соответствующее обращения депутат направил в Смольный в письменном виде, там упоминается ураган, который обрушился на Санкт-Петербург 21 августа. Именно этот случай показал все недостатки в информировании граждан.

Прошу Вас вновь обратить внимание на то, что информирование граждан об ухудшении погодных условий происходит не в полном объеме и рассмотреть соответствующий вопрос на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Алексей Цивилев, депутат Законодательного Собрания

Смс-уведомления от ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, получают абоненты только двух мобильных операторов.

Ранее петербуржцы пожаловались на сбои сервиса по оплате парковок смс-сообщениями.

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